Apple випустила iOS 13.3: які помилки виправляє оновлена операційка

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Apple випустила оновлення iOS 13.3 / Скріншот з відео

Компанія Apple випустила чергове оновлення до операційної системи iOS 13. Нововведення та покращення у iOS 13.3 торкнулись функцій екранного часу.

Оновлення вже доступне для користувачів iPhone.

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Що виправляє оновлення

  • Оновлена версія забезпечує нові засоби батьківського контролю. Зокрема, батьки зможуть контролювати, які контакти з’являються у їхніх дітей. Також батьки можуть обмежувати повідомлення або FaceTime.
  • Також оновлення забезпечує виправлення для програми "Пошта" та проблеми із видаленням листві у Gmail.
  • iOS 13.3 виправили проблему, коли записи з диктофону не можна було оприлюднили для інших аудіопрограм.

iOS 13.3:

iOS 13.3 вже доступна для завантаження

  • Виправили розробники проблему, коли деякі бездротові зарядками можуть заряджати повільніше, ніж очікують користувачі.
  • Крім того, у iOS 13.3 виправили підтримку сумісних ключів безпеки по стандарту FIDO2 у браузері Safari через NFC і роз’єми USB та Lightning.

iOS 13.3:

iOS 13.3: що виправляє оновлення 

Що не так з iOS 13

Нову версію операційної системи Apple випустила у вересні цього року. З того часу користувачі iPhone пережили вже кілька оновлень. Без сумніву, iOS 13 стала рекордсменкою за кількістю багів.

Цю проблему визнали навіть розробники Apple. Там пояснили, що раніше нові функції вбудовували в щоденні збірки iOS до того, як ті були повністю протестовані. Але через велику кількість оновлень тестувальники не могли зрозуміти, що саме пішло не так. Саме це призводило до деяких проблем в iOS 13.

Відтак, розробники вирішили відключати неперевірені і нестабільні функції в щоденних тестових збірках. При цьому в налаштуваннях з'явиться окрема категорія Flags для користувачів, що захочуть протестувати такі функції. Щоправда, новий підхід запрацює у iOS 14.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Apple Новини Техно Техно Смартфони iPhone iOS
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