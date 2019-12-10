Apple висунула росіянам офіційну претензію: забирають домен в сайту Apple-iPhone.ru

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Apple висунула росіянам офіційну претензію / bestwallpaperever01.blogspot.com

Компанія Apple вирішила відібрати домен у російського сайту для користувачів iPhone – Apple-iPhone.ru. Це один із найдавніших сайтів для фанатів техніки Apple в Росії.

Як сказано на bloha.ru (нова назва для apple-iphone.ru), компанія Apple направила провайдеру хостингу офіційно завірену претензію "Про порушення інтелектуальних прав" на сайті apple-iphone.ru.

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Цю претензію надіслали із американського офісу Apple. Відтак, корпорація вимагає заблокувати цей сайт.

Причина

Як пояснили у корпорації, у доменному імені www.apple-iphone.ru розміщений товарний знак "Apple". А його правовласником є американська компанія.

З чим пов'язано рішення Apple заблокувати доменне ім'я – поки невідомо.

Що відомо про apple-iphone.ru? Цей сайт запустили у січні 2007 року. Він почав роботу за кілька років до того, як на території країни запрацювала офіційна підтримка Apple. Сайт надає послуги з допомоги користувачам iPhone. При цьому на порталі не проводять продаж техніки Apple.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Новини Росії Apple IT-бізнес
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