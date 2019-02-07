Apple втратить цінного співробітника: деталі

Із компанії Apple в квітні піде голова роздрібної торгівлі Анжела Арендс. На посаду Арендс назначать Дейрдра О'Брайана, який зараз керує відділом кадрів.

Як повідомляє ресурс 3DNews, Анжела Арендс приступила до роботи в Apple в 2014 році, поступившись для цього посадою генерального директора модного британського будинку Burberry Group.

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Відзначимо, це вже третій керівник роздрібної торгівлі Apple, який покине цю посаду з початку створення роздрібної мережі магазинів компанії. Надалі для цієї ролі не буде свого крісла. Замість Арендс керувати мережами продажів буде діючий глава відділу кадрів і ветеран компанії Дейрдре О'Брайан, а його посада отримає назву Retail + People.

Чому Анжела Арендс йде з компанії? Можливо, в компанії задоволені перетвореннями Анжели Арендс. Її стараннями магазини Apple перетворилися на багатофункціональні майданчики, а товари Apple, включаючи розумні годинники, стали модними аксесуарами, а не просто електронними ґаджетами.



Анжела Арендс обіймала посаду голови роздрібної торгівлі з 2014 року / Getty Images

Сама Анжела прокоментувала вихід з Apple бажанням реалізувати себе з використанням нових професійних і особистих якостей. Деякі аналітики, навпаки, вважають, що в Apple стурбовані зниженням об'ємом продажів і намагаються знову вирішити проблему заміною керівного складу.

Історія мережі роздрібної торгівлі Apple. Мережа магазинів Apple Store ще в 2000 році почав створювати колишній генеральний директор компанії Стів Джобс. На чолі цієї ініціативи і підрозділу він поставив Рона Джонсона. Через 10 років Джонсон пішов з компанії, а рік по тому Apple покинув його заступник і кандидат на пост глави роздрібної мережі Джеррі Макдугал.

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На місце Джонсона швидко обрали Джона Броветта з мережі англійських магазинів Dixons. Через рік Броветта змінила Анжела Арендс, яка протрималася на посаді близько чотирьох років.

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