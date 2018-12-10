Apple Watch 4 знову врятував життя користувачеві
Нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 4 отримала унікальну функцію електрокардіограми. Вона запрацювала після оновлення до watchOS 5.1.2 і вже змогла довести свою ефективність.
Про це пише AppleInsider.
Так, Apple Watch Series 4 може за 30 секунд провести тест ЕКГ.
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Користувач Reddit, розповів, що після такого тесту його Apple Watch повідомив про порушення синусового ритму серця. Користувач пройшов тест кілька разів і щоразу отримував попередження.
Після цього чоловік таки пішов до лікаря, та підтвердив діагноз годинника.
"Вам слід купити акції Apple. Їхній пристрій, ймовірно, врятував вас", – процитував свого лікаря користувач.
Нагадаємо, у Швеції чоловік відчув біль у спині та впав. При цьому на кухні горіла плита, тож виникла загроза пожежі. У пригоді стала інша функція Apple Watch Series 4. Він помітив, що користувач впав і запропонував зв’язатися з екстреною службою 112, яка передала його координати для карети швидкої допомоги.
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