Apple Watch 4 знову врятував життя користувачеві

Нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 4 отримала унікальну функцію електрокардіограми. Вона запрацювала після оновлення до watchOS 5.1.2 і вже змогла довести свою ефективність.

Про це пише AppleInsider.

Так, Apple Watch Series 4 може за 30 секунд провести тест ЕКГ.

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Користувач Reddit, розповів, що після такого тесту його Apple Watch повідомив про порушення синусового ритму серця. Користувач пройшов тест кілька разів і щоразу отримував попередження.

Після цього чоловік таки пішов до лікаря, та підтвердив діагноз годинника.

"Вам слід купити акції Apple. Їхній пристрій, ймовірно, врятував вас", – процитував свого лікаря користувач.

Нагадаємо, у Швеції чоловік відчув біль у спині та впав. При цьому на кухні горіла плита, тож виникла загроза пожежі. У пригоді стала інша функція Apple Watch Series 4. Він помітив, що користувач впав і запропонував зв’язатися з екстреною службою 112, яка передала його координати для карети швидкої допомоги.

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