Apple Watch може підслуховувати користувачів: реакція виробника

Розумний годинник Apple Watch може підслуховувати своїх користувачів за допомогою функції Walkie-Talkie ("Рація"). Експерти вже виявили уразливість у цій функції.

Як пише TechCrunch, експерти стверджують, що проблему викликав застосунок FaceTime, який і став джерелом уразливості.

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Що таке Walkie-Talkie? Це функція на розумному годиннику від Apple, яка дає змогу двом користувачам спілкуватися за допомогою Apple Watch. При цьому iPhone або інший смартфон їм не потрібен. Програма працює за принципом рації.

Реакція Apple

В компанії Apple підтвердили, що була виявлена вразливість. При цьому виробник запевнив, до наразі немає доказів, що уразливістю скористалися з "шкідливими намірами".

При цьому компанія тимчасово відключила цю функцію на Apple Watch. Функцію не видали, лише обмежили доступ до неї, поки вразливість повністю не усунуть і протестують.

Тож користувачі Apple Watch зможуть скористатися рацією вже після наступного оновлення.

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