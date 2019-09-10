Apple Watch Series 5: компанія представила нове покоління розумного годинника

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Презентація Apple 2019 – ціна і характеристики Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5: характеристики і ціна

Під час осінньої презентації Apple 2019 компанія представила нове покоління свого фірмового розумного годинника Apple Watch Series 5. Серед головних нововведень – оновлений дисплей.

Новинка отримала новий дисплей – Always On Display Retina. Його особливість полягає в тому, що екран буде увімкненим постійно. У звичайному режимі яскравість буде приглушена. При цьому автономність зросла до 18 активних годин.

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Ще однією новинкою став додаток компас, що дає змогу орієнтуватися в просторі.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 

Також розумний годинник отримав функцію, яка зацікавить жінок, – це додаток критичних днів.

Інші функції новинка успадкувала у свого попередника, зокрема, це функція фіксації падіння та звернення в екстренні служби.

Ціна. Вартість новинки становить 399 доларів (це майже 10 тисяч гривень). Однак, це ціна в США, вартість в Україні поки невідома, та вона точно буде вищою. Старт продажів – 20 вересня. 

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Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети Презентація Apple Розумний годинник
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