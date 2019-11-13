Apple Watch Series 6: з’явились перші деталі про новий розумний годинник

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Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5 / pocket-lint.com

Лише у вересні компанія Apple представила новий фірмовий годинник Apple Watch п’ятого покоління. Зараз в мережі з’являються дані про нове покоління Apple Watch Series 6.

Як передає видання gizchina.com, прогноз щодо 6 покоління смарт-годинника зробив відомий аналітик Мінґ Чі-Куо.

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Що відомо? Аналітик припускає, що Apple Watch Series 6 отримає вищу продуктивність і кращий захист від води. Хоча з попередніми годинниками теж можна приймати душ та навіть плавати. Ймовірно, захист покращать для фанатів підводного плавання та інших екстремальних видів спорту.

Окрім того, виробник поліпшить бездротову передачу у годиннику, яка забезпечить вищу швидкість Wi-Fi і мобільний зв’язок. Apple Watch Series 6 буде оснащений продуктивнішим процесором S-серії та дисплеєм MicroLED.

Також новий годинник отримає якісну функцію відстеження сну. Ще одна цікава функція – технологія розблокування за допомогою відбитка пальця Touch ID.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Apple Розумний годинник
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