Apple Watch врятував людину після падіння зі скелі

276 Читать новость на русском
Apple Watch врятував людину
Apple Watch врятував людину / iphones

Ми вже неодноразово розповідали, що функції розумного годинника Apple Watch (4 і 5 покоління) рятували життя своїм користувачам. Мова йде про функцію фіксації падіння, яка може викликати близьких чи екстрені служби.

Як пише PhoneArena, ще один такий випадок трапився, коли годинник врятував користувача, який зірвався зі скелі.

Цікаво: Розумний годинник Huawei Watch GT 2 вже можна замовити в Україні: ціна

Деталі. Інцидент трапився з Джеймсом Пруденсіано. Хлопець піднімався по скелі, але раптово зірвався та впав. У нього було три переломи.

Це падіння зафіксував годинник і передав координати рятувальникам. Тож хлопця вдалось знайти та врятувати. Щоправда в Україні ця функція недоступна.

Apple Watch врятував хлопця

Ще одна важлива функція – моніторинг серцевого ритму. Ми вже теж бачили випадки, коли годинник рекомендував користувачеві звернутись до лікаря, бо виявляв проблеми з серцем.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому не можна довго сидіти на унітазі
сьогодні
7325
Теги: Техно Новини Техно Apple Розумний годинник Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
24 жовтня 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
868
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
24 жовтня 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1403
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1114
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 329
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2456
Новини
Більше новин
Залиште відгук