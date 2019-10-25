Apple Watch врятував людину після падіння зі скелі

Ми вже неодноразово розповідали, що функції розумного годинника Apple Watch (4 і 5 покоління) рятували життя своїм користувачам. Мова йде про функцію фіксації падіння, яка може викликати близьких чи екстрені служби.

Як пише PhoneArena, ще один такий випадок трапився, коли годинник врятував користувача, який зірвався зі скелі.

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Деталі. Інцидент трапився з Джеймсом Пруденсіано. Хлопець піднімався по скелі, але раптово зірвався та впав. У нього було три переломи.

Це падіння зафіксував годинник і передав координати рятувальникам. Тож хлопця вдалось знайти та врятувати. Щоправда в Україні ця функція недоступна.

Apple Watch врятував хлопця

Ще одна важлива функція – моніторинг серцевого ритму. Ми вже теж бачили випадки, коли годинник рекомендував користувачеві звернутись до лікаря, бо виявляв проблеми з серцем.

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