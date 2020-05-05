Apple загрожують мільярдні збитки, якщо вихід iPhone 12 перенесуть

Нове покоління iPhone 12 компанія Apple мала традиційно представити у вересні. Однак, через пандемію коронавірусу випуск нового iPhone можуть перенести на кілька місяців.

Та експерти з Goldman Sachs кажуть, що Apple потрібно докласти максимум зусиль, щоб випустити смартфони вчасно, передає gizchina.com.

До теми iPhone 12: повні характеристики, деталі дизайну та фото

У чому загроза

Якщо вихід iPhone 12 перенесуть хоча б на листопад, то це може призвести до втрати Apple 18 мільярдів доларів. Таким чином, це знизить продажу Apple iPhone на 14% в річному численні.

Нове покоління iPhone 2020 року має стати важливим продуктом для компанії, адже за чутками це буде перший телефон компанії з підтримкою мережі 5G.

Так може виглядати iPhone 12 / smart-gsm.com

Експерти припускають, що виробник внесе істотні корективи в дизайн iPhone. Також iPhone вперше в історії може отримати 6 ГБ оперативної пам’яті.

Щодо дизайну, то новий смартфон буде нагадувати класичний iPhone 5. При цьому основну камеру розмістять у квадратному модулі. Спереду виробник збереже виріз вгорі екрану, однак він буде значно меншою.

Чому випуск можуть затримати

Офіційної заяви Apple з цього приводу не робила. Але згідно з витоками компанія думає про перенесення дати запуску нового iPhone. Адже ланцюжок поставок комплектуючих в останні місяці працює повільніше, ніж зазвичай. Навіть якщо Apple зможе виробити достатню кількість iPhone 12 вчасно, глобальний економічний спад означає, що багато потенційних покупців не матимуть коштів на новий смартфон.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно