Apple залежить від Amazon: у чому причина

190 Читать новость на русском
Apple залежить від Amazon
Apple залежить від Amazon / Unsplash

Компанія Apple виплачує 30 мільйонів доларів в місяць корпорації Amazon за зберігання даних у хмарному сховищі Amazon Web Services. Відзначимо, це необхідно для нормального функціонування сервісів Apple Music, iCloud, Apple TV+.

Як повідомляє CNBC, сумарна кількість користувачів сервісів Apple становить 1,5 мільярда осіб.

Читайте також: Цифра дня: скільки інвестицій залучили українські IT-компанії за минулий рік

Інші хмарні платформи для Apple. Раніше Apple зберігала свої дані на хмарних платформах Microsoft Azure і Amazon S3. Окрім того, компанія використовує сервери Google для зберігання даних iCloud.

Співпраця з Amazon. Зараз Apple залежить від хмарного сервісу Amazon. Сума місячної оренди поступово збільшується, що робить її найбільшим клієнтом Amazon в сфері хмарних послуг.

При цьому Apple і Amazon є конкурентами в таких галузях, як стрімінг музики, штучний інтелект і розумні ґаджети для дому.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Луценко хоче зберегти посаду, і це його помилка, – експерт
сьогодні
2880
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Apple Amazon
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
698
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
696
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 553
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1633
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1622
Новини
Більше новин
Залиште відгук