Apple залежить від Amazon: у чому причина

Компанія Apple виплачує 30 мільйонів доларів в місяць корпорації Amazon за зберігання даних у хмарному сховищі Amazon Web Services. Відзначимо, це необхідно для нормального функціонування сервісів Apple Music, iCloud, Apple TV+.

Як повідомляє CNBC, сумарна кількість користувачів сервісів Apple становить 1,5 мільярда осіб.

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Інші хмарні платформи для Apple. Раніше Apple зберігала свої дані на хмарних платформах Microsoft Azure і Amazon S3. Окрім того, компанія використовує сервери Google для зберігання даних iCloud.

Співпраця з Amazon. Зараз Apple залежить від хмарного сервісу Amazon. Сума місячної оренди поступово збільшується, що робить її найбільшим клієнтом Amazon в сфері хмарних послуг.

При цьому Apple і Amazon є конкурентами в таких галузях, як стрімінг музики, штучний інтелект і розумні ґаджети для дому.

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