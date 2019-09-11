Apple залишила "таємне послання" користувачам Windows

Після завершення презентації iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5 та iPad корпорація Apple опублікувала коротке відео, де підбила підсумки вересневого заходу. Щоправда лише показом ґаджетів купертінівці не обмежились: у відеоряді помітили цікаву "пасхалку", яка пов'язана продуктами іншої іменитої компанії.

Що відомо про "послання"? На часовій позначці 1:24, під час порівняння нового 10,2-дюймового iPad з "найбільш продаваним ноутбуком на базі Windows", в кадрі миготить сумнозвісний "синій екран смерті", знайомий багатьом користувачам операційних систем Microsoft, повідомляє 9to5mac.

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Цікаво, що замість традиційного коду помилки він демонструє зашифрований в двійковому коді напис.

Що ж, ви витратили час, щоб перевести це? Ми любимо вас ,

– йдеться в таємному посланні Apple.

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Деталі про iPad. Компанія запевняє, що її 10,2-дюймовий планшет, який працює на базі 4-ядерного процесора A10 Fusion, випущеного ще в 2016 році, здатний за зручністю перевершити популярні ноутбуки, що працюють під управлінням Windows. Ґаджет отримав підтримку зовнішньої апаратної клавіатури і стилуса Apple Pencil.

Дата виходу та ціна. Вартість iPad можна назвати доступною – 329 доларів доларів або 8 200 гривень. Продажі пристрою стартують 30 вересня.

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