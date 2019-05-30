Apple запатентувала гнучкий iPhone: зображення

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Apple запатентувала гнучкий iPhone
Apple запатентувала гнучкий iPhone / elitefon.ru

Компанія Apple намагається не відставати від світових тенденцій на ринку смартфонів. Тож запатентувала свою версію гнучкого девайса. ЗМІ став доступний патент від Apple, який демонструє, яким саме може стати перший iPhone з гнучким дисплеєм.

Як пише GSMarena, гнучкий девайс від Apple, можна буде не лише скласти навпіл, але і з двома лініями вигину, зробивши корпус ще вужчим.

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Також екран отримає спеціальний захисний шар, який імовірно буде виконаний з міцного і прозорого матеріалу, на зразок скла, сапфіру або цирконію.

За інформацією інсайдрів, Apple може представити свій перший гнучкий iPhone вже в 2020 році.

Патент гнучкого iPhone

Патент гнучкого iPhone

Що трапилось з Samsung Galaxy Fold? Одразу кілька компаній представили свої версії гнучких смартфонів. Але, мабуть, найвідомішим є Samsung Galaxy Fold. І не тільки через свої переваги, але й через скандали навколо розробки.

Так, перед тим як новинка надійшла у продаж, примірники смартфона розіслали блогерам. І всього за кілька днів користування вони почали ламатись. Тож Samsung відтермінував продаж новинки. Коли гнучкий смартфон стане доступним для покупки, та чи надійде він у продаж взагалі – поки невідомо.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple iPhone
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