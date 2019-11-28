Apple запатентувала інноваційні навушники для аудіоконференцій

Згідно з ідеєю Apple, пристрій повинен створювати у користувача повну ілюзію присутності співрозмовників. Навушники створюватимуть навколо слухача своєрідну "віртуальну кімнату", розташовуючи співрозмовників у різних її місцях. Принаймні саме так користувач сприйматиме це на слух.

За правильне створення "віртуальної кімнати" для користувача відповідатиме спеціальна інтелектуальна система, яка і забезпечуватиме ефект присутності співрозмовників, зазначається у патентній заявці компанії.

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Як це працюватиме

Розподіливши людей у кімнаті, програма змінить їхні голоси таким чином, щоб створити ілюзію їхнього перебування в одному приміщенні. За задумом розробників, це має суттєво спростити ідентифікацію учасників конференції.



Схема роботи навушників / US Patent and Trademark Office

Крім того навушники відстежуватимуть орієнтацію голови слухача – наприклад, звук зміниться, якщо користувач поверне голову в сторону співрозмовника, щоб краще його чути.

Чому навушники можуть не з'явитися

Хоча технологія видається дуже цікавою, однак Apple вже не вперше патентує ідеї незалежно від того, чи планує втілювати їх в життя. Серед прикладів красивих патентів, які щонайменше відклали до кращих часів – розумні кільця, складаний дисплей і навіть розумна подушка. Це означає, що і незвичайні навушники можуть ніколи не побачити світ.

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