Apple запатентувала "універсальну" комп'ютерну мишку

На ринку існує чимало різновидів комп'ютерних мишок різних форм та розмірів. Новий патент Apple передбачає створення універсального ґаджета, особливістю якого стане можливість зміни його розміру.

Що відомо про патент

Цікаво Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro

В опублікованій патентним відомством США документації описана конструкція маніпулятора, яка здатна підлаштовуватися під руку користувача: її корпус може приймати різні форми, передає Ubergizmo.



Концепт нової мишки Apple

За задумом розробників, в залежності від розміру і "геометрії" руки користувача, датчики будуть змінювати кривизну контуру миші за допомогою шарнірних механізмів, магнітів або гнучкої мембрани. У різних варіантах виконання ґаджет може отримати функцію як ручного, так і автоматичного налаштування в залежності від поточного сценарію.

Іншою особливістю моделі стане наявність ефекту тактильного відгуку.

Подібні рішення, які представлені на ринку

Хоча ідея створення подібного аксесуара не нова, багато з вже представлених на ринку моделей з такою можливістю (наприклад, лінійка Mad Catz R.A.T.) зазвичай вимагають ручної підгонки або навіть покупки змінних елементів для комфортного використання пристрою.

Дата виходу пристрою

Варто зазначити, що отриманий Apple патент поки залишається лише набором технічних креслень. Чи втілить компанія подібний продукт в життя – невідомо.

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