24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Apple запатентувала "універсальну" комп'ютерну мишку

- Читать новость на русском
Apple може випустити мушку, яка пристосовується до форми руки / Unsplash

На ринку існує чимало різновидів комп'ютерних мишок різних форм та розмірів. Новий патент Apple передбачає створення універсального ґаджета, особливістю якого стане можливість зміни його розміру.

Що відомо про патент

Цікаво Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro

В опублікованій патентним відомством США документації описана конструкція маніпулятора, яка здатна підлаштовуватися під руку користувача: її корпус може приймати різні форми, передає Ubergizmo.


Концепт нової мишки Apple

За задумом розробників, в залежності від розміру і "геометрії" руки користувача, датчики будуть змінювати кривизну контуру миші за допомогою шарнірних механізмів, магнітів або гнучкої мембрани. У різних варіантах виконання ґаджет може отримати функцію як ручного, так і автоматичного налаштування в залежності від поточного сценарію.

Іншою особливістю моделі стане наявність ефекту тактильного відгуку.

Подібні рішення, які представлені на ринку

Хоча ідея створення подібного аксесуара не нова, багато з вже представлених на ринку моделей з такою можливістю (наприклад, лінійка Mad Catz R.A.T.) зазвичай вимагають ручної підгонки або навіть покупки змінних елементів для комфортного використання пристрою.

Дата виходу пристрою

Варто зазначити, що отриманий Apple патент поки залишається лише набором технічних креслень. Чи втілить компанія подібний продукт в життя – невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Росіяни сподіваються, що через коронавірус проти них скасують санкції: реакція України
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Розробки Apple Новини Техно Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук