Apple запозичить дизайн смартфонів у китайських виробників
Компанія Apple традиційно вважається законодавцем моди, коли мова йде про дизайн смартфонів. Проте, судячи з нового патенту компанії, купертінівці планують скопіювати одну із фішок китайських смартфонів.
Про це повідомляє 4PDA.
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Новий патент Apple описує процес поверхневої обробки під склом задньої кришки смартфона. У заявці сказано, що це дозволить створювати ефект градієнта, веселки та інші дизайнерські рішення, покликані змінити зовнішній вигляд iPhone.
Новий патент Apple
У патенті передбачено використання верстата числового програмного керування для створення мініатюрних канавок на корпусі пристрою, здатних змінювати відбивання світла від поверхні смартфона при його повільному повороті в руці.
Apple розробляє технологію для градієнтного забарвлення смартфонів
Поки немає ніяких гарантій, що Apple дійсно буде використовувати цю технологію в майбутніх моделях, але зараз це один з головних трендів в дизайні смартфонів у китайських виробників.
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