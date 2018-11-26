Apple запозичить дизайн смартфонів у китайських виробників

408 Читать новость на русском
Apple розробляє новий дизайн iPhone
Apple розробляє новий дизайн iPhone / gadgetmatch.com

Компанія Apple традиційно вважається законодавцем моди, коли мова йде про дизайн смартфонів. Проте, судячи з нового патенту компанії, купертінівці планують скопіювати одну із фішок китайських смартфонів.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Що у смартфонах ламається найчастіше

Новий патент Apple описує процес поверхневої обробки під склом задньої кришки смартфона. У заявці сказано, що це дозволить створювати ефект градієнта, веселки та інші дизайнерські рішення, покликані змінити зовнішній вигляд iPhone.

Apple
Новий патент Apple

У патенті передбачено використання верстата числового програмного керування для створення мініатюрних канавок на корпусі пристрою, здатних змінювати відбивання світла від поверхні смартфона при його повільному повороті в руці.

Apple
Apple розробляє технологію для градієнтного забарвлення смартфонів

Поки немає ніяких гарантій, що Apple дійсно буде використовувати цю технологію в майбутніх моделях, але зараз це один з головних трендів в дизайні смартфонів у китайських виробників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Смартфони Apple iPhone
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
864
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2344
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8852
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1501
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1881
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
1106
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук