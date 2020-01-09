Apple запустила конкурс для власників iPhone 11: деталі

Apple оголосила про запуск конкурсу мобільної фотографії, однак цього разу в ньому можуть взяти участь власники iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Таке рішення пов’язане із вимогою використання нічного режиму.

Що відомо про конкурс

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Взяти участь в змаганні можуть власники iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, які надіслали конкурсні роботи до 29 січня. Переможців назвуть 4 березня, а їх знімки розмістять на офіційному сайті і в Instagram-акаунті компанії, повідомляє 9to5mac.

Надалі не виключена поява фотографій на білбордах, сторонніх виставках і в рекламних кампаніях Apple. У зв'язку з цим компанія готова оплатити ліцензійний збір п'яти фотографам-переможцям за подальше використання їхніх знімків.



Приклад нічної зйомки на iPhone 11

При цьому автор фотографії як і раніше зберігає права власності, але надає Apple безкоштовну всесвітню безвідкличну ліцензію на один рік, а також дозвіл використовувати роботу в будь-яких рекламних цілях і публікаціях на різних ресурсах. Крім того, протягом одного року дана фотографія не повинна використовуватися автором в інших комерційних цілях.

Як знімати та куди надсилати фото

Перед зйомкою необхідно переконатися, що на iPhone активований нічний режим. Apple також рекомендує використовувати штатив і, при необхідності, довгу витримку (на моделі iPhone 11 Pro Max).

Взяти участь в конкурсі Apple можна, розмістивши фото в Instagram, Twitter або соціальної мережі Weibo з використанням хештегів #ShotoniPhone і #NightmodeChallenge. При бажанні оригінальний знімок можна вислати на електронну пошту [email protected], вказавши ім'я фотографії в форматі "ім'я_прізвище_nightmode_модель iPhone".

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