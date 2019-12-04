Apple запустила премію Music Awards і оголосила переможців 2019 року

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Apple Music Awards 2019 / fastcompany

Apple оголосила про запуск Apple Music Awards – музичної премії, яка присуджується "найталановитішим і видатним музикантам, творчість яких в цьому році значно вплинула на світову культуру".

Відбором переможців у номінаціях "Артист року", "Найкращий автор пісень" і "Прорив року" займається команда редакторів сервісу Apple Music, в яку входять музичні критики і лідери думок.

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Нагороди

Такі номінації, як "Альбом року" та "Пісня року" – присуджуються за високий рівень популярності в сервісі Apple Music.

У 2019 Apple Music Awards нагороджена Біллі Айліш в номінації "Артист року" та "Альбом року".

Біллі Айліш – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

"Проривом року" стала реп виконавиця Lizzo.

Lizzo – Good as Hell:

Почесне місце "Пісня року" посів Lil Nas X за трек Old Town Road.

Lil Nas X – Old Town Road:

Як виглядає нагорода

Переможці отримають нагороди з кремнієвої пластини підвішеної між полірованим листом скла та корпусом з обробленого анодованого алюмінію.


Нагорода Apple Music Avards 2019

Apple проведе пряму трансляцію церемонії нагородження Apple Music Awards, яка відбудеться 5 грудня о 04:30 за Києвом у Steve Jobs Theater. Там виступить Біллі Айліш.

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Теги: LifeStyle Техно Новини Техно IT-бізнес Apple Музика Нагороди
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