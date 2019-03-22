Apple засвітила бездротову зарядку AirPower

Протягом кількох останніх днів компанія Apple представила ряд нових продуктів, вихід яких користувачі чекали вже не один місяць. Зокрема, ми побачили нове покоління бездротових навушників AirPods, нові версії бюджетних iPod mini та iPod Air, а також лінійку iMac.

Ще один такий довгоочікуваний продукт – бездротова зарядка AirPower. Її поки не представили, але пристрій вже "засвітився" на сторінці австралійського сайту Apple, передає The Verge.

Крім того, спеціаліст із вихідних кодів пристрої Apple Гільєрмо Рембо, побачив згадку про AirPower у відповідному рядку у вихідному коді.

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Чого Apple затягує AirPower? Компанія вирішила розмістити на одному пристрої одразу 23 котушки для зарядки пристроїв з Qi. При цьому, на відміну від конкурентів, ці самі пристрої можна буде ставити на килимок, а не тільки у певні місця.

Та через таку кількість котушок пристрій дуже перегрівався. За чутками, це й була основна проблема AirPower.

Коли представлять офіційно? Насправді, продукт може з’явитись на офіційному сайті в будь-який момент. Саме так купертинівці представили ряд новинок цього тижня – просто оновивши інформацію на сайті.

Хоча більш логічним рішенням мало би стати представлення в рамках весняної презентації 25 березня. Тоді Apple обіцяє представити свій власний відеострімінговий сервіс.

Найімовірніше саме так виглядає AirPower

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