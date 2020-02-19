Apple збирається представити абсолютно нову для себе категорію пристроїв

Останнім таким новим пристроєм від Apple стали бездротові навушники AirPods, що вийшли в 2016 році. З тих пір компанія лише оновлювала існуючі категорії продуктів.

Якщо вірити заяві авторитетного інсайдера і аналітика Мінг-Чі Куо, в 2020 році "яблучний" асортимент поповниться трекером AirTags, чутки про який з'явилися вже давно, повідомляє 9to5mac.

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Особливості майбутнього ґаджета Apple

Передбачається, що AirTags – це невеликі трекери, які користувачі зможуть кріпити до своїх речей, наприклад, ключів або сумок, щоб відстежувати їхнє розташування. Перебуваючи поблизу від трекера, власники iPhone з чіпом U1 зможуть відстежувати його через камеру за допомогою доповненої реальності.



Концепт нового "яблучного" пристрою

Коли анонсують AirTags

Поки не ясно, коли Apple представить AirTags. Це може статися 31 березня, коли імовірно покажуть iPhone 9, на WWDC 2020 разом з iOS 14 або у вересні разом з новими iPhone.

За словами інсайдера, випуск AirTags запланований на другий або третій квартал цього року. Він упевнений, що до кінця 2020 го Apple має намір налагодити виготовлення десятків мільйонів пристроїв.

Основним виробником називається Universal Scientific Industrial, на частку якого буде припадати близько 60% випущених гаджетів. Аналітик також передбачає, що в трекерах знайде застосування чіп Apple U1, що вперше з'явився в торішньому iPhone 11.

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