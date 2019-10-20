Apple здешевлює виробництво iPhone

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Apple здешевлює виробництво iPhone
Apple здешевлює виробництво iPhone / techcrunch.com

Завод Foxconn, який є ключовим виробником смартфонів Apple, починає збирати iPhone в Індії. Зокрема, там будуть складати iPhone Xr та нову лінійку iPhone 11. Це призведе до здешевлення собівартості iPhone.

Як пише Gizchina, таким чином Apple здешевлює виробництво своїх смартфонів приблизно на 10% у виробництві виробництва iPhone Xr.

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Та перенесення виробництва в Індію може бути не лише кроком до здешевлення процесу складання. Таким чином компанія хоче уникнути проблем, що можуть виникнути через "торгівельну війну" між Китаєм та США.

Чи подешевшають iPhone. На жаль, на фінальну вартість смартфонів Apple це ніяк не вплине. Адже компанія не має наміру змінювати ціну на нові iPhone. При цьому, iPhone Xr вважають відносно доступним смартфоном.

Що відомо про Foxconn? Це тайванська фірма, яка є найбільшим виробником електроніки та комп'ютерних компонентів в усьому світі. Зокрема, на її заводах виробляють та збирають комплекти Mac, iPod, iPhone, фірмові материнські плати для корпорації Intel, PlayStation, Xbox, а також для Xiaomi, BlackBerry, Google, InFocus, Huawei, Vizio, Toshiba тощо.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple iPhone iPhone 11 iPhone Xr Індія
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