Apple здивує користувачів новими продуктами, – Тім Кук

Нещодавно про свій намір покинути Apple оголосив провідний дизайнер американської компанії Джонні Айв. Представники ЗМІ та звичайні користувачі висловили своє занепокоєння щодо майбутнього бренду після таких суттєвих кадрових змін, однак Тім Кук такі побоювання назвав безпідставними.

Що трапилося? У відкритому листі виданню NBC News він заявив, що чутки про причини кадрової перестановки у відділі дизайну не відповідають дійсності і зазначив, що компанія як і раніше може здивувати користувачів.

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Пояснення Тіма Кука. У відповідь на припущення журналістів, що Айв покинув компанію через брак інтересу до питань дизайну у самого Кука, глава компанії назвав такі припущення "абсурдними".

На базовому рівні це демонструє брак розуміння того, як працює команда дизайнерів і як працює Apple. Це спотворює відносини співробітників, прийняті рішення та різні події до тієї міри, що ми вже не впізнаємо компанію, яку воно нібито описує,

– написав Тім Кук.

Майбутнє компанії без Джонні Айва. За словами керівника Apple, компанія зараз активно працює над продуктами, які повинні "вразити користувачів". Він вважає, що команда дизайнерів корпорації феноменально талановита і, як сказав сам Джоні Айв перед відходом, вона "сильніше, ніж будь-коли".

Очільник Apple впевнений, що вона буде успішно розвиватися під новим керівництвом. Сам Джоні Айв перед звільненням повідомив журналістам, що продовжить співпрацю з Apple і як і раніше ратиме участь у багатьох проектах компанії.

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