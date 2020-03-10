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Apple змінила правила догляду за своєю продукцією

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/ Unsplash

Компанія Apple відома не лише трепетним ставленням до своєї інтелектуальної власномті, але й оригінальними рекомендаціями щодо догляду за фірмовими пристроями. Наприклад, протерти фірмовий монітор можна лише "i-серветкою". Однак епідемія коронавірусу змусила компанію поступитися своїми принципами.

Нові правила догляду

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На своєму офіційному сайті корпорація оновила список рекомендацій по догляду за пристроями Mac, iPad, iPhone, iPod, а також фірмовими дисплеями і периферійними пристроями.

Використовуючи серветки з 70% ізопропіловим спиртом або серветки Clorox Disinfecting Wipes, ви можете обережно протирати жорсткі, непористі поверхні вашого продукту Apple. Не використовуйте відбілювачі. Уникайте попадання вологи в отвори і не занурюйте свій продукт Apple в будь-засоби для чищення. Не застосовуйте засоби для чищення на тканинах або шкіряних поверхнях,
– повідомляє компанія.

Що змінилося в правилах

Раніше Apple забороняла використовувати "що-небудь крім води" для очищення своїх ґаджетів, оскільки деякі речовини можуть видалити олеофобне покриття з дисплеїв.

Хоча нова політика і допускає використання ізопропілового спирту для дезінфекції пристроїв, в компанії як і раніше застерігають користувачів від застосування аерозолів, абразивних речовин, тканин з грубою текстурою або паперових рушників. Apple також рекомендує не протирати гаджети "занадто наполегливо", щоб уникнути появи механічних пошкоджень на їх поверхні.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Apple Новини Техно Техно Ґаджети
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