Apple знову представить три моделі iPhone: що відомо про новинки

Зазвичай компанія Apple представляє нові смартфони у вересні, проте чутки щодо новинок починають з’являтися задовго до офіційного анонсу. Зниження попиту на iPhone Xs, Xs Max і Xr змусило компанію активно працювати над оновленням, а тому авторитетні джерела вже діляться подробицями нового модельного ряду.

Дизайн та камери. Business Insider, Bloomberg та The Wall Street Journal не розкривають назви новинок, проте впевнені, щонайменше одна версія iPhone буде з потрійною основною камерою. The Wall Street Journal приписує додатковий модуль лише сиквелу iPhone Xs Max, а у Bloomberg впевнені, що і базова версія флагмана отримає третє вічко на задній кришці.

Читайте також: З’явилась дата презентації Apple у березні: що представлять

Раніше стверджувалося, що у всіх iPhone 2019 року буде OLED-екран тієї ж діагоналі, що і у минулорічних версій, але авторитетний аналітик Мінг-Чі Куо заявив, що Xr-версія збереже більш дешеву LCD-матрицю на догоду фінансових міркувань.

Покращиться система розпізнавання обличчя Face ID, а до 2020 року камери iPhone стануть краще адаптовані для 3D-зйомки і доповненої реальності.



Нові iPhone не отримають значних змін в дизайні

Зовні моделі 2019 року будуть схожі на попередників. Мінг-Чі Куо натякнув на можливість появи iPhone з матовим склом ззаду, проте виріз в екрані збережеться.

Інші особливості. Незмінним залишиться зарядний пристрій на 5 Вт, тому для швидкої зарядки власникам iPhone як і раніше доведеться купувати 18-ватний зарядний пристрій з базового комплекту смартфона. З іншого боку, iPhone отримають реверсивну бездротову зарядку з підтримкою AirPods і, можливо, Apple Watch.



Нові iPhone представлять вже на початку вересня

Про зміну пропрієтарного роз'єму Lightning на уніфікований USB Type-C не повідомляється, хоча прототипи з новим портом вже тестуються. Щоправда, інсайдери не спішать повідомляти об'єм акумулятора.

Читайте також: Apple ремонтуватиме iPhone із китайськими батареями

Всі смартфони очікувано покращаться з точки зору швидкості процесора і обсягу оперативної пам'яті. Наприклад, iPhone Xr (2019) отримає 4 ГБ оперативної пам'яті замість 3 ГБ.

А от підтримку мереж нового покоління 5G Apple реалізує не раніше 2020 року.



Ціна нових iPhone не розголошується

Ціна. Наразі навіть ймовірна вартість нових iPhone не повідомляється. Швидше за все, більш-менш правдиві цифри з'являться вже влітку, ближче до офіційної презентації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно