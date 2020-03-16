Арнольд Шварцнеггер озвучив одну із ролей у грі Predator: Hunting Grounds

Майбутня гра Predator: Hunting Grounds стане справжнім святом для фанатів бойовиків вісьмидесятих. Виявилося, що одну з ролей в проєкті виконає Арнольд Шварцнеггер, який у фільмі "Хижак" зіграв майора Датча.

Про це Шварценеггер заявив на заході The Arnold Sports Festival, який пройшов в Колумбусі (США).

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Через коронавірус івент відвідало дуже мало людей, проте на нього змогли з'явитися представники порталу The Arnold Fans, що стежить за життям і кар'єрою найвідомішого атлета, актора і екс-політика. Вони взяли у зірки невелике інтерв'ю.

Що каже Шварцнеггер

"Нещодавно по телевізору показували "Хижака", і я сказав своїй супутниці: "А давай початок подивимося". В результаті досиділи до самого кінця, тому що фільм відмінно виглядає навіть зараз. Багато картин стають застарілими, але такі, як "Хижак" і "Термінатор", цікаво дивитися досі", – розповів Арнольд Шварцнеггер.

Ще цікавіше те, що через тиждень до мене звернулися з проханням озвучити майбутню відеогру за мотивами "Хижака". Виходить, я вдало переглянув фільм. Це допомогло мені знову відчути потрібний настрій, щоб записати озвучку як треба,

– додав іменитий актор.

Так, Шварцнеггер не сказав прямо, що йдеться саме про Hunting Grounds, однак про інші ігри по всесвіту поки нічого не відомо. Так що якщо мова не про якийсь ще неанонсований проєкт, в інтерв'ю явно згадувався саме цей екшен.

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Дата релізу гри

До речі, його реліз на PlayStation 4 та PC відбудеться одночасно і запланований на 24 квітня. Тестування бойовика стартує 27 березня.

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