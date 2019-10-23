До Землі летить потенційно небезпечний астероїд

Астероїд 1998 HL1 наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Це трапиться 25 жовтня. Його діаметр становить 440 до 990 метрів, тож його відносять до класу потенційно небезпечного.

Чи варто хвилюватись? Як пише cnet.com, посилаючись на коментарі експертів, загрози зіткнення немає. Мінімальна відстань цього астероїда до орбіти Землі тоді складе 6,2 мільйона кілометрів. Це в 16 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця.

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Швидкість астероїда становить 11,2 км /с. Наступного разу 1998 HL1 зблизиться із Землею у 2 051 році. Але й у цьому випадку шанс зіткнення із Землею мінімальний.

Коли пролетить? На мінімальну відстань 1998 HL1 зблизиться із Землею 25 жовтня в 20:00 за київським часом. За астероїдом можна буде стежити онлайн – за посиланням virtualtelescope.eu.

До речі NASA підписало контракт з приватною ракетобудівній компанією SpaceX щодо запуску космічного апарату DART. Цей пристрій повинен знищувати потенційно небезпечні для Землі астероїди. У жовнті 2022 року апарат DART зіштовхнеться із 170-метровим астероїдом на відстані у декілька мільйонів кілометрів до Землі.

Що таке астероїд?Це тверде небесне тіло, діаметр якого не перевищує 1000 км, і рухається по орбіті в Сонячній системі. Нині нараховують понад 575 тисяч астероїдів, а їхня загальна маса становить менше одного відсотка маси Землі.

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