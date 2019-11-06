Астронавти NASA виготовлятимуть кросівки: деталі

До списку задач Міжнародної космічної станції входить не лише спостереження за Землею із космосу. Зокрема, астронавти можуть взяти участь в одному незвичному проєкті, який пов'язаний із взуттєвою промисловістю.

Що відомо про експеримент? Компанія Adidas уклала угоду про партнерство з американською лабораторією ISS US National Laboratory, що відповідає за проведення дослідів на борту МКС, повідомляє CNET.

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Виробник спортивного одягу, взуття та інвентарю відправить на космічну станцію пристрій, що наповнює форми прошарок між устілкою і підошвою кросівка спеціальними гранулами, які за своєю структурою нагадують пінопласт.

Анонс нового проєкту NASA та Adidas – дивіться відео

Дата старту. Компанія має намір з'ясувати, як гранули будуть об'єднуватися в умовах мікрогравітації. Початок експерименту заплановано на 2020 рік. Компанія також відправить астронавтам зразки вже готових кросівок для тестування.

Інші проєкти компаній. Це не перший випадок співпраці Adidas з NASA. На початку 2019 року виробник має вже відправляв на станцію футбольні м'ячі для того, щоб оцінити їх поведінку в космосі.

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