Астронавтка зробила дивовижне фото полярного сяйва з космосу

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Дивовижне фото полярного сяйва з космосу
Дивовижне фото полярного сяйва з космосу / Twitter/Крістіна Кох

Астронавтка NASA Крістіна Кох, яка нині перебуває на борту Міжнародної космічної станції, зробила дуже ефектний знімок полярного сяйва із космосу.

Це фото вона розмістила на власній сторінці у Twitter.

"Кілька років тому, на Південному полюсі, я дивилася на полярне сяйво в пошуках натхнення протягом шестимісячної зимової ночі. Тепер я знаю, що вони настільки ж надихають зверху", – прокоментувала фото астронавтка.

Що таке полярне сяйво? Це світіння окремих ділянок неба вночі, що швидко змінюється. Це явище найчастіше можна спостерігати навесні та восени. Цікаво, що полярні сяйва можуть супроводжуватися ще й посвистуваннями або легким тріском.,

Воно з’являється в результаті зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери Землі.

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Теги: Новини Техно Техно NASA Космос
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