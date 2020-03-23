Астрономи знову жаліються на супутники Ілона Маска – вони заблокують роботу наземних телескопів

Боротьба Ілона Маска з астрономами триває. Мільярдер заявляє про повну нешкідливість своїх супутників для дослідження космосу. Однак новий звіт підтверджує, що якщо всі 42 000 супутників проєкту Starlink будуть виведені в космос, наземним спостереженням за зоряним небом буде завдано непоправної шкоди.

Група вчених з обсерваторії Рубіна (PST) заявляє, що розгортання супутників Starlink порушить роботу місії з вивчення простору і часу LSST, яка повинна почати роботу в кінці 2021 року і завершити в 2032 році, повідомляє Gizmodo.

Цікаво Телескоп "Габбл" сфотографував галактику, схожу на солодку вату

Як саме впливають супутники Starlink на роботу наземних телескопів

Астрономи наголошують, що кожне третє зображення буде містити супутниковий слід, при цьому майже всі знімки, зроблені в сутінках або на світанку, будуть відзначені принаймні одним супутниковим слідом. Вже зараз команда LSST стверджує, що, якщо не буде вжито термінових заходів, запуск проєкту доведеться відкласти на 4 роки.



Фото, на якому видно сліди від супутників Starlink / Фото CTIO/AURA/NSF

Для вивчення зоряного неба обсерваторія LSST планує використовувати телескоп довжиною 8,4 метра з 3200-мегапіксельною камерою, що дозволяє робити 1000 фотографій щоночі. Однією з цілей місії стане виявлення небезпечних астероїдів, які наближаються до Землі. Для цього телескоп в ідеалі повинен робити знімки з 30-секундною витримкою, щоб зафіксувати далекі об'єкти, які в 20 мільйонів разів тьмяніші, ніж все, що можна побачити неозброєним оком. Через це підвищується ризик потрапляння в кадр супутників Ілона Маска.



Обсерваторія LSST / Фото Rubin Observatory

Проєкт LSST створить кольорову кінокартину всесвіту. Людство вперше побачить всесвіт з панорамним видом в просторі і часі. Це вимагає доступу до незасміченого нічного неба, спостерігати за яким завжди було невід'ємним правом жителів Землі, - розповідають дослідники.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно