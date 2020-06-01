Вчені вважають, що Великий вибух стався близько 14 мільярдів років тому, а перші галактики почали формуватися через 400 мільйонів років. Нещодавно була виявлена одна з найстаріших та рідкісних галактик, що існувала 11 мільярдів років тому. Її світло досі доходить до нас.

Знайдену астрономами галактика вкрай рідкісного типу. Подібний об'єкт люди зафіксували вперше за всю історію дослідження космосу, повідомляє Phys.org.

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Детальніше про виявлений об'єкт

Галактика R5519 розташована на відстані 11 мільярдів світлових років від Сонячної системи і належить до надрідкого класу "космічне вогняне кільце". За словами астрономів, це перший подібний об'єкт, виявлений людиною. Особливість R5519 полягає в тому, що більш ніж 11 мільярдів років тому вона поглинула іншу галактику, після чого отримала таку незвичайну структуру.

Відео демонструє процес формування подібних галактик

Діаметр діри в центрі цієї галактики в два мільярди разів більший ніж відстан між Землею й Сонцем. Для порівняння, вона в три мільйони разів більша ніж діаметр надмасивної чорної діри в галактиці "Мессе-87", фото якої було опубліковано минулого року. Завдяки такій незвичній формі, зірки всередині R5519 обертаються в 50 разів швидше, ніж в галактиці "Чумацький шлях".

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Чому галактика настільки особлива

За словами дослідників, існування такого об'єкта суперечить чинним теоріям, оскільки утворення кільцевих галактик вимагає наявності тонкого диска в "галактиці-жертві" до того, як зіткнення відбудеться. Для порівняння, тонкий диск Чумацького шляху утворився 9 мільярдів років тому.

Нове відкриття свідчить про те, що формування дисків в спіральних галактиках відбувалося набагато раніше, ніж вважалося.