Астрономи NASA знайшли потенційно населену планету, схожу на Землю

Дискусії про існування позаземного життя ведуться вже давно, але доcі не було виявлено ніяких явних ознак іншопланетян. Тому вчені постійно шукають планети, схожі на Землю і потенційно придатні для життя. У космічному агентстві NASA запевняють, що орбітальна обсерваторія TESS якраз виявила таку планету, зробивши її якісний знімок.

Планету TOI 700 d знайшов космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), повідомляє NASA. Апарат аналізує великі сектори космічного простору протягом 27 днів і відстежує зміни в яскравості зірок, коли повз них проходять інші тіла.

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Особливості "нової Землі"

За розміром виявлений об'єкт приблизно на 20% більший за Землю. Планета обертається навколо своєї зірки кожні 37 днів і отримує від неї майже той же обсяг енергії (86%), що і Земля від Сонця, а значить на її поверхні з великою ймовірністю може бути вода.

TOI 700 d обертається навколо карлика TOI 700, який розташований в сотні світлових років від нас – в сузір'ї Золотої Риби. Він на 60% менше Сонця, а його температура приблизно на половину нижча. Протягом 11 місяців дослідники не помітили жодного спалаху на зірці, що підвищує шанси того, що виявлена ​​планета може бути містити будь-які форми життя.

NASA знайшла планету дуже схожу на Землю:

Спочатку вчені невірно оцінили розміри TOI 700, через що вона була представлена ​​як порівнянна з Сонцем. На найдальшу планету в системі – TOI 700 d – звернули увагу тільки після того, як помилку виправили. Згодом дані уточнили за допомогою телескопа "Спітцер", а також створили кілька можливих моделей об'єкта – одна з яких нагадувала молодий покритий океаном Марс, а інша була більше схожа на Землю.

У майбутньому вчені NASA планують продовжити дослідження системи TOI 700. Вони будуть намагатися з'ясувати склад TOI 700 d і інших планет, а також визначити, чи є на них атмосфера.

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