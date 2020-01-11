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Астрономи NASA знайшли потенційно населену планету, схожу на Землю

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Ілюстративне фото / NASA

Дискусії про існування позаземного життя ведуться вже давно, але доcі не було виявлено ніяких явних ознак іншопланетян. Тому вчені постійно шукають планети, схожі на Землю і потенційно придатні для життя. У космічному агентстві NASA запевняють, що орбітальна обсерваторія TESS якраз виявила таку планету, зробивши її якісний знімок.

Планету TOI 700 d знайшов космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), повідомляє NASA. Апарат аналізує великі сектори космічного простору протягом 27 днів і відстежує зміни в яскравості зірок, коли повз них проходять інші тіла. 

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Особливості "нової Землі"

За розміром виявлений об'єкт приблизно на 20% більший за Землю. Планета обертається навколо своєї зірки кожні 37 днів і отримує від неї майже той же обсяг енергії (86%), що і Земля від Сонця, а значить на її поверхні з великою ймовірністю може бути вода.

TOI 700 d обертається навколо карлика TOI 700, який розташований в сотні світлових років від нас – в сузір'ї Золотої Риби. Він на 60% менше Сонця, а його температура приблизно на половину нижча. Протягом 11 місяців дослідники не помітили жодного спалаху на зірці, що підвищує шанси того, що виявлена ​​планета може бути містити будь-які форми життя.

NASA знайшла планету дуже схожу на Землю:

Спочатку вчені невірно оцінили розміри TOI 700, через що вона була представлена ​​як порівнянна з Сонцем. На найдальшу планету в системі – TOI 700 d – звернули увагу тільки після того, як помилку виправили. Згодом дані уточнили за допомогою телескопа "Спітцер", а також створили кілька можливих моделей об'єкта – одна з яких нагадувала молодий покритий океаном Марс, а інша була більше схожа на Землю.

У майбутньому вчені NASA планують продовжити дослідження системи TOI 700. Вони будуть намагатися з'ясувати склад TOI 700 d і інших планет, а також визначити, чи є на них атмосфера.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос NASA Новини Техно
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