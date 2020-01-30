Астрономи опублікували найдетальніше зображення Сонця: відео

Американські спеціалісти опублікували відео поверхні Сонця у високій роздільній здатності. Спеціальний наземний телескоп, який призначений для дослідження зірки, зафіксував ділянку світила площею понад 200 мільйонів квадратних кілометрів.

Що відомо про зображення

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На опублікованому відео телескоп Inouye Solar Telescope (IST) демонструє уп'ятеро вищу роздільну здатність, ніж прилад Dunn Solar Telescope, який знімав Сонце раніше, повідомляє CNET.

На ділянці розпеченої плазми 19 000 x 10 700 кілометрів чітко помітні "шестигранні" структури. Нова оптика дозволила вченим розглянути деталі, в три рази менші, ніж вдавалося захопити раніше.

Найдетальніше зображення Сонця – дивіться відео

Завантажити відео у високій роздільній здатності можна за цим посиланням.

Переваги нового обладнання

За заявою фахівців National Science Foundation, за перші п'ять років спостережень IST дозволить зібрати більше даних про Сонце, ніж було отримано за всі часи, з моменту спостережень Галілея в 1612 році.

Очікується, що з рекордною для сонячних телескопів 4-метровою апертурою (f / 2.0), нова конструкція дозволить створити карту магнітних полів в короні Сонця і допоможе вченим краще зрозуміти, як їх зміни здатні вплинути на життя на Землі.

Відзначимо, це перше експериментальне відео, зняте за допомогою IST – телескоп все ще перебуває в процесі створення. До моменту офіційного запуску в експлуатацію він стане найпотужнішим сонячним телескопом в світі.

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