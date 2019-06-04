Астрономи відкрили більше тисячі "суперяскравих" зірок

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Астрономи відкрили більше тисячі "суперяскравих" зірок
Астрономи відкрили більше тисячі "суперяскравих" зірок / YouTube

Групі вчених вдалося відкрити 1824 кандидати в супернові різних типів за 10 місяців спостережень. Це дає змогу зробити нові відкриття в спостережній космології і краще зрозуміти процеси, що призводять до спалахів наднових.

Як повідомляється в журналі Publications of the Astronomical Society of Japan, Група астрономів з Японії, Тайваню та США опублікувала результати п'ятирічної програми HSC-SSP (HSC Subaru Strategic Program survey), що проводилася на 8,2-метровому телескопі "Субару".

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Телескоп оснащений 870-мегапіксельною цифровою камерою Hyper Suprime-Cam з широким полем зору. Спостереження проводилися з листопада 2016 року по квітень 2017 року, для роботи була обрана ділянка неба, яку раніше використовували для огляду COSMOS. Надалі проводилися спектроскопічні дослідження нововідкритих об'єктів за допомогою низки наземних телескопів.

Фото ймовірних кандидатів в супернові
Фото ймовірних кандидатів в супернові

Підсумком роботи стало виявлення 1824 кандидатів в наднові за десять місяців спостережень.

Що таке наднова або супернова? Це зоря, яка раптово збільшує свою світність у мільярди разів, а іноді й більше. У максимумі спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки його випромінюють мільярди зір разом. Це найяскравіші з відомих зір, їх світність порівняна зі світністю цілої галактики, а іноді навіть перевищує її.

Для порівняння, телескопу Hubble знадобилося близько десяти років, щоб виявити п'ятдесят спалахів наднових, світло від яких йшло до Землі більше 8 мільярдів років.

Проведений огляд став однією з найглибших спостережних програм великої ділянки неба, проведених на сьогодні, і дає змогу вивчати не тільки наднові типу Ia та SLSN, але і типу II, змінні зірки і активні галактичні ядра.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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