Астрономи зафіксували аномальну поведінку чорної діри

Зненацька прокинувшись, за два місяці чорна діра збільшила яскравість усієї галактики, в якій знаходиться, на 50 відсотків.

Вчені вважають, це може свідчити про різке прискорення поглинання навколишнього газу. Дослідники поки що не можуть пояснити, з чим саме пов'язана така раптова активація об'єкта. У центрі майже всіх відомих на сьогоднішній день галактик (зокрема, нашої) знаходяться надмасивні чорні діри. Маса такого об'єкта може досягати мільйонів мас Сонця.

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При цьому астрономам досі невідомо, як вони розростаються до таких гігантських розмірів. Одні об'єкти поглинають навколишній газ з відносно постійною швидкістю, інші можуть поглинути відразу цілу зірку. Однак тепер вчені виявили чорні діри, які здатні несподівано прокинутися й прискорити швидкість приросту (акреції) на кілька місяців, перш ніж знову заснути.

У новій роботі група дослідників під керівництвом Бенні Трахтенброта (Benny Trakhtenbrot) з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха вивчали спалах, що отримав назву AT 2017bgt.

Вперше її помітили в лютому 2017 року в центрі молодої галактики 2MASX J16110570 + 0234002, яка знаходиться в 900 мільйонах світлових років від Землі. Дані огляду All-Sky Automated Survey for Supernovae показали, що загальна яскравість галактики під час спалаху збільшилася приблизно на 50 відсотків за два місяці, при цьому більше половини росту довелося на перші три тижні.

Існує кілька відомих способів прискорити зростання гігантської чорної діри, але зазвичай вони займають більший проміжок часу,

– зазначає Трахтенброт.

Завдяки подальшому спостереженню за допомогою обсерваторії Swift з'ясувалося, що інтенсивність випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні зросла приблизно в 75 разів у порівнянні з 2004 роком, в той час як в рентгенівському діапазоні – всього в 2-3 рази в порівнянні з 1990 роком.

Астрономи прийшли до висновку, що десь між 2004 та 2017 роками відбулося різке посилення УФ-випромінювання джерела AT 2017bgt, яке супроводжувалося більш стриманим збільшенням оптичного і рентгенівського випромінювання.

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Трахтенброт припускає, що його команді вдалося виявити новий спосіб "живлення" чорних дір. Окремі спектральні риси AT 2017bgt збігаються з теоретичними передбаченнями іншої групи для надмасивних чорних дір, що поглинають газ, який швидко рухається. Крім того, в минулому астрономи зареєстрували дві події, що володіють схожими особливостями.

Якщо гіпотеза вчених вірна, то спалах AT 2017bgt стався в результаті прискорення приросту речовини на надмасивну чорну діру з масою близько 1,8 × 107 сонячних мас. На разі, вчені не можуть пояснити таку поведінку об'єкта. У майбутньому він сподівається знайти інші подібні об'єкти і вирішити цю загадку.

Що таке чорна діра?

Це об'єкт, котрий створює настільки потужну силу тяжіння, що жодні, як завгодно швидкі частинки, не можуть покинути його поверхню, навіть світло. Варто зазначити, що за даними останніх досліджень, що проводились у 2000-х роках, у центрі кожної галактики знаходиться чорна діра, котра у свою чергу допомагає видозмінюватись галактикам.