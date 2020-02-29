Астрономи зафіксували найпотужніший спостережуваний вибух у Всесвіті

Космічні вибухи, наприклад, наднових – не таке вже й рідкісне явище у Всесвіті. Але виявлене три роки тому "виверження" чорної діри вчені назвали найпотужнішим в історії астрономії.

Пояснюється настільки пізня публікація результатів дослідження просто – три роки астрономи просто не могли повірити, що явище такого масштабу взагалі могло статися, повідомляє New Atlas.

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Деталі

Вперше вибух був зафіксований в 2016 році групою астрономів, яка вивчала знімки, зроблені космічною обсерваторією "Чандра". Спочатку дослідники навіть не розглядали виявлений в скупченні Змієносця "кратер" як результат вибуху – в масштаб такого події вони просто не повірили. Розглянути і довести цю теорію наука змогла тільки через три роки.

У певному сенсі цей вибух схожий на виверження Сент-Хеленс в 1980 році. Відмінність полягає в тому, що ви могли б помістити п'ятнадцять галактик Чумацького шляху поспіль в кратер який утворився, коли це сталося,

– повідомили вчені.

Детонація міжзоряної речовини була викликана чорною дірою, що розташована на відстані 390 мільйонів світлових років від Землі. Утворене в результаті вибуху рентгенівське випромінювання поширилося на 1 575 000 світлових років – в 15 разів більшу довжину, ніж Чумацький шлях.



Дослідники зафіксували наймасивніший спостережуваний вибух у Всесвіті

Дослідники відзначають, що в якийсь момент чорна діра намагалася поглинути занадто багато пилу і газу, і в результаті речовина "вистрілила" в навколишній простір зі швидкістю, близькою до швидкості світла, позбавивши надмасивну чорну діру палива для зростання.

Остаточно ідентифікувати вибух допомогла спільна робота кількох груп астрономів, які прийшли до однакових висновків і змогли об'єднати отримані дані, розкривши таємницю найбільшого спостережуваного вибуху у Всесвіті з моменту її утворення.

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