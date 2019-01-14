Астрономи зафіксували повторюваний позагалактичний радіосигнал

Вчені із університету Британської Колумбії зафіксували радіосигнал, який повторюється та виходить із одного й того ж джерела, за межами Чумацького Шляху. Швидше за все ці сигнали надходять від нейронної зірки із сильним магнітним полем.

Про це повідомляється в журналі Nature.

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Йдеться про сигнал FRB (fast radio bursts – швидкі радіосплески), які зазвичай приходять з однієї точки в космосі. Ці спалахи тривають не більше мілісекунди.

Перші FRB-сигнали були отримані в 2007 році, а та, які повторюються в одному і тому ж місці зафіксували в 2016 році. Джерело, з якого надходили ці сигнали, розташоване в 6 мільярдах світлових років. Джерело нового повторюваного сигналу розташоване в 1,5 мільярда світлових років від Землі.

Дослідникам належить з'ясувати причини цих сигналів, а поки найвірогіднішим джерелом вважають нейтронну зірку з потужним магнітним полем. Можливо, це дві нейтронні зірки, які зливаються в одну.

Ще одна версія – чорна діра або інший надмасивний об'єкт. Розглядають також можливість того, що сигнали подають інопланетяни, але ця теорія дуже непопулярна у астрофізиків.

Вчені вважають, що кожен день на Землю надходить близько 5000 FRB-сигналів.

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