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Астрономи знайшли докази існування чорних дір нового класу

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Ілюстративне фото / NASA

Дослідники виявили найнадійніші на сьогодні сліди вбивці космічного масштабу: чорну діру середньої маси, яка знищила зірку, яка надто близько підлетів до неї. Відкриття дозволяє краще зрозуміти процес формування чорних дір.

Особливий вид чорних дір, маса яких значно більша ніж зоряна, але набагато менша, ніж у надмасивних чорних дір, називають чорними дірами середньої маси і вважають "відсутньою ланкою" в еволюції цих небесних об'єктів, пише Phys.org.

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Механізми їх формування невідомі. У минулому астрономи пропонували кілька кандидатур на звання чорної діри середньої маси, але відкриття вчених з Університету Нью-Гемпшира – це найнадійніший на сьогодні доказ існування цих об'єктів.

Як виявили новий чорні діри нового класу

Для того щоб їх помітити, знадобилися скоординовані зусилля двох рентгенівських обсерваторій і космічний телескоп "Габбл". У 2006 році апарати "Чандра" і XMM-Newton виявили потужний спалах рентгенівського випромінювання, але не змогли визначити, чи перебувало його джерело поза або всередині нашої галактики. Дослідники вирішили, що світло йшло від зірки, яка підійшла занадто близько до гравітаційно потужного, компактного об'єкту і поглинається ним.

Професор Лінь Дачень і його команда вивчили джерело, назване 3XMM J215022.4-055108, але з подивом зрозуміли, що об'єкт розташований не в центрі галактики, де зазвичай знаходять чорні діри. У них з'явилася надія, що це чорна діра середньої маси, але спочатку треба було виключити більш ймовірну подію: нейтронну зірку, що охолоджується після досягнення високої температури.

Відео, яке детально розповідає про відкриття:

"Габбл" показав, що джерело рентгенівського випромінювання знаходиться у віддаленому і щільному скупченні зірок на краю іншої галактики, саме там, де і можна зустріти чорну діру середньої маси. У минулому така діра могла бути центром карликової галактики, яка потрапила в зону тяжіння більшого скупчення зірок.

Особливості виявленої чорної діри

Астрономи змогли встановити масу чорної діри – вона в 50 000 масивніша ніж наше Сонце. Тобто розташована якраз між чорними дірами зоряної маси (до кількох десятків мас Сонця) і надмасивними (від мільйона мас Сонця).

Команда Ліня планує продовжувати спостереження, щоб відповісти на питання, які давно цікавлять астрономів: чи розвиваються надмасивні чорні діри з чорних дір середньої маси? Як вони формуються? Де їх шукати?

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Теги: Новини Техно Техно Hubble NASA Космос
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