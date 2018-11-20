Asus представила безрамковий та дуже тонкий монітор

Компанія Asus оновила свою лінійку моніторів, презентувавши новий монітор Designo MZ279HL. Він отримав дуже стильний дизайн: майже безрамковий та з тонким корпусом.

Про це пише keddr.com.

Товщина монітора складає всього 0,7 см. Діагональ IPS-дисплея складає 27 дюймів. Крім того, дисплей встановлений на спеціальній підставці, яка регулюється по висоті, рівню нахилу і повороту.

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Пристрій отримав дуже тонкий дисплей

Designo MZ279HL підтримує технологію Ultra-Low Blue Light, що знижує інтенсивність випромінюваного синього кольору, а також систему Flicker-Free, яка запобігає мерехтінню зображення на різних рівнях яскравості. Крім того, екран має підтримку набору інструментів Asus GamePlus (набір для геймерів).

Ціна на монітор поки невідома

На задній панелі Designo MZ279HL розміщені два порти HDMI 1.4, один порт VGA і два аудіороз'єми.

Ціна Asus Designo MZ279HL поки невідома.

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