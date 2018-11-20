Asus представила безрамковий та дуже тонкий монітор

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Designo MZ279HL
Designo MZ279HL / keddr.com

Компанія Asus оновила свою лінійку моніторів, презентувавши новий монітор Designo MZ279HL. Він отримав дуже стильний дизайн: майже безрамковий та з тонким корпусом.

Про це пише keddr.com.

Товщина монітора складає всього 0,7 см. Діагональ IPS-дисплея складає 27 дюймів. Крім того, дисплей встановлений на спеціальній підставці, яка регулюється по висоті, рівню нахилу і повороту.

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Designo MZ279HL

Пристрій отримав дуже тонкий дисплей

Designo MZ279HL підтримує технологію Ultra-Low Blue Light, що знижує інтенсивність випромінюваного синього кольору, а також систему Flicker-Free, яка запобігає мерехтінню зображення на різних рівнях яскравості. Крім того, екран має підтримку набору інструментів Asus GamePlus (набір для геймерів).

Designo MZ279HL

Ціна на монітор поки невідома 

На задній панелі Designo MZ279HL розміщені два порти HDMI 1.4, один порт VGA і два аудіороз'єми.

Ціна Asus Designo MZ279HL поки невідома.

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Теги: Техно Побутова техніка Asus
Джерело: Техно
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