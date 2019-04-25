ASUS представила ігрові ноутбуки на базі відеокарт NVIDIA GeForce GTX

84 Читать новость на русском
ASUS TUF Gaming FX505 та FX705: характеристики, ціна
ASUS TUF Gaming FX505 та FX705: характеристики, ціна / ASUS

Компанія ASUS готує до релізу нові моделі ігрових ноутбуків TUF Gaming FX505 та FX705. В своєму розпорядженні новинки мають комбінацію процесора AMD Ryzen та відеокарти NVIDIA GeForce GTX.

Дисплей. Як повідомляє Overclockers, ноутбуки TUF Gaming FX505 та FX705 обладнані IPS-дисплеєм з діагоналлю 15,6 і 17,3 дюйма відповідно. Роздільна здатність екрану складає 1920 x 1080 точок, передбачені варіанти з частотою оновлення 60 або 120 Гц.

Читайте також: Dell оновила лінійку ігрових ноутбуків

Процесор. В основі нових ASUS TUF Gaming FX505 і FX705 лежить гібридний чіп AMD Ryzen 5 3550H (4 ядра / 8 потоків, 2,1 / 3,7 ГГц, Radeon Vega 8) або Ryzen 7 3750H (4 ядра / 8 потоків, 2,3 / 4,0 ГГц, Radeon Vega 10). Об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 складає до 32 ГБ, а дискова підсистема включає NVMe SSD місткістю до 512 ГБ і опціональний жорсткий диск на 1 ТБ.

ASUS TUF Gaming FX505 та FX705
ASUS TUF Gaming FX505 та FX705 надійдуть у продаж в травні

Відеокарта. За обробку графіки може відповідати адаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB, GeForce GTX 1650 або GeForce GTX 1660 Ti.

Інші характеристики. Лептопи оснащені бездротовим адаптером Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, клавіатурою з підсвічуванням і акумулятором ємністю 48 Вт/год. На гранях пристроїв доступні інтерфейси USB 2.0, USB 3.1 Gen1 (x2), HDMI 2.0, RJ-45 і комбінований 3,5-міліметровий аудіороз'єм.


ASUS TUF Gaming FX505 та FX705 отримали стильний дизайн

Дата виходу та ціна. Що стосується орієнтовної вартості, то в американському роздробі за ASUS TUF Gaming FX505 зі 120-Гц екраном, процесором Ryzen 7 3750H і 3D-прискорювачем NVIDIA GeForce GTX 1650 просять 900 доларів (близько 24 000 гривень), а модель з NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti обійдеться в 1 100 доларів (близько 29 500 гривень). Поставки пристроїв почнуться вже в травні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
сьогодні
57758
Теги: Техно Ґаджети NVIDIA ноутбук Ігри AMD Asus Ціни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1412
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
725
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
709
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 563
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1672
Новини
Більше новин
Залиште відгук