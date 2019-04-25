ASUS представила ігрові ноутбуки на базі відеокарт NVIDIA GeForce GTX

Компанія ASUS готує до релізу нові моделі ігрових ноутбуків TUF Gaming FX505 та FX705. В своєму розпорядженні новинки мають комбінацію процесора AMD Ryzen та відеокарти NVIDIA GeForce GTX.

Дисплей. Як повідомляє Overclockers, ноутбуки TUF Gaming FX505 та FX705 обладнані IPS-дисплеєм з діагоналлю 15,6 і 17,3 дюйма відповідно. Роздільна здатність екрану складає 1920 x 1080 точок, передбачені варіанти з частотою оновлення 60 або 120 Гц.

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Процесор. В основі нових ASUS TUF Gaming FX505 і FX705 лежить гібридний чіп AMD Ryzen 5 3550H (4 ядра / 8 потоків, 2,1 / 3,7 ГГц, Radeon Vega 8) або Ryzen 7 3750H (4 ядра / 8 потоків, 2,3 / 4,0 ГГц, Radeon Vega 10). Об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 складає до 32 ГБ, а дискова підсистема включає NVMe SSD місткістю до 512 ГБ і опціональний жорсткий диск на 1 ТБ.



ASUS TUF Gaming FX505 та FX705 надійдуть у продаж в травні

Відеокарта. За обробку графіки може відповідати адаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB, GeForce GTX 1650 або GeForce GTX 1660 Ti.

Інші характеристики. Лептопи оснащені бездротовим адаптером Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5, клавіатурою з підсвічуванням і акумулятором ємністю 48 Вт/год. На гранях пристроїв доступні інтерфейси USB 2.0, USB 3.1 Gen1 (x2), HDMI 2.0, RJ-45 і комбінований 3,5-міліметровий аудіороз'єм.



ASUS TUF Gaming FX505 та FX705 отримали стильний дизайн

Дата виходу та ціна. Що стосується орієнтовної вартості, то в американському роздробі за ASUS TUF Gaming FX505 зі 120-Гц екраном, процесором Ryzen 7 3750H і 3D-прискорювачем NVIDIA GeForce GTX 1650 просять 900 доларів (близько 24 000 гривень), а модель з NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti обійдеться в 1 100 доларів (близько 29 500 гривень). Поставки пристроїв почнуться вже в травні.

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