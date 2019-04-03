ASUS представила ігровий монітор ROG Swift PG349Q: особливості

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ASUS ROG Swift PG349Q: особливості
ASUS ROG Swift PG349Q: особливості / ASUS

Компанія ASUS анонсувала монітор ROG Swift PG349Q, який призначений для використання у складі ігрових систем. Монітор має розмір 34,1 дюйма та виконаний на матриці In-Plane Switching (IPS) увігнутої форми.

Характеристики. Як повідомляє 3DNews, кути огляду ROG Swift PG349Q по горизонталі і вертикалі досягають 178 градусів. Окрім того, панель може похизуватися 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB.

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Яскравість становить 300 кд / м2, контрастність – 1000: 1, а час відгуку дорівнює 4 мс (Gray to Gray). Для підключення джерел сигналу передбачені цифрові інтерфейси HDMI і DisplayPort.

Функції та особливості. Підтримується технологія NVIDIA G-Sync, що відповідає за плавність ігрового процесу. Частота оновлення досягає 120 Гц.

ASUS ROG Swift PG349Q
ASUS ROG Swift PG349Q отримав вигнуту форму

Монітор обладнаний підсвічуванням ASUS Aura Sync. Підставка дозволяє регулювати кути нахилу і повороту дисплея, а також змінювати його висоту по відношенню до поверхні столу.

У новинці передбачений набір засобів ASUS GamePlus. Користувач отримує такі інструменти, як відображення перехрестя прицілу (кілька варіантів), таймер і лічильник FPS.

ASUS ROG Swift PG349Q
ASUS ROG Swift PG349Q підтримує технологію NVIDIA G-Sync

Технологія Flicker-Free позбавляє від мерехтіння. Крім того, згадана система Ultra-Low Blue Light для зниження інтенсивності синього кольору підсвічування.

Ціна. Інформації про орієнтовну ціну моделі ASUS ROG Swift PG349Q на даний момент, на жаль, немає.

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Теги: Техно Ґаджети Asus
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