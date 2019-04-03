ASUS представила ігровий монітор ROG Swift PG349Q: особливості

Компанія ASUS анонсувала монітор ROG Swift PG349Q, який призначений для використання у складі ігрових систем. Монітор має розмір 34,1 дюйма та виконаний на матриці In-Plane Switching (IPS) увігнутої форми.

Характеристики. Як повідомляє 3DNews, кути огляду ROG Swift PG349Q по горизонталі і вертикалі досягають 178 градусів. Окрім того, панель може похизуватися 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB.

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Яскравість становить 300 кд / м2, контрастність – 1000: 1, а час відгуку дорівнює 4 мс (Gray to Gray). Для підключення джерел сигналу передбачені цифрові інтерфейси HDMI і DisplayPort.

Функції та особливості. Підтримується технологія NVIDIA G-Sync, що відповідає за плавність ігрового процесу. Частота оновлення досягає 120 Гц.



ASUS ROG Swift PG349Q отримав вигнуту форму

Монітор обладнаний підсвічуванням ASUS Aura Sync. Підставка дозволяє регулювати кути нахилу і повороту дисплея, а також змінювати його висоту по відношенню до поверхні столу.

У новинці передбачений набір засобів ASUS GamePlus. Користувач отримує такі інструменти, як відображення перехрестя прицілу (кілька варіантів), таймер і лічильник FPS.



ASUS ROG Swift PG349Q підтримує технологію NVIDIA G-Sync

Технологія Flicker-Free позбавляє від мерехтіння. Крім того, згадана система Ultra-Low Blue Light для зниження інтенсивності синього кольору підсвічування.

Ціна. Інформації про орієнтовну ціну моделі ASUS ROG Swift PG349Q на даний момент, на жаль, немає.

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