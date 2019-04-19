ASUS представила ігровий ноутбук із відеокартою NVIDIA GTX 1050: особливості та ціна

Найближчим часом на прилавки магазинів надійдуть ігрові лептопи, які отримали процесори AMD Ryzen Mobile 3000 та графічні прискорювачі NVIDIA Turing. Компанія ASUS вирішила не чекати релізу мобільних відеокарт GeForce GTX 16 серії та випустила в Китаї лептоп із NVIDIA GTX 1050.

Дисплей. Як повідомляє Overclockers, ASUS TUF Gaming FX95DD оснащений 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

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Характеристики. "Серцем" пристрою став 12-нанометровий гібридний чіп AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра / 8 потоків, 2,3 / 4 ГГц), обладнаний відеоядром Radeon Vega 10. В оснащення лептопа входить 8 ГБ пам'яті DDR4-2400, твердотільний накопичувач на 512 ГБ і 3D-прискорювач NVIDIA GeForce GTX 1050 в конфігурації з 3 ГБ пам'яті GDDR5.



ASUS TUF Gaming FX95DD надійшов у продаж в Китаї

Працює новинка під управлінням Windows 10 Home. На борту також є бездротовий модуль Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 5, а час автономної роботи досягає п'яти годин. Габарити ноутбука складають 360 x 262 x 26 міліметра, маса – близько 2,2 кілограма.

Ціна. Описана вище конфігурація ASUS TUF Gaming FX95DD оцінюється китайським магазином JD.com приблизно в 870 доларів (орієнтовно 23 400 гривень).

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