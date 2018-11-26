ASUS представила тонкий та стильний ноутбук VivoBook 14: характеристики

Компанія ASUSTeK Computer анонсувала серію 14-дюймових ноутбуків VivoBook 14 (X420) із дисплеєм NanoEdge. Зазначимо, новий ґаджет отримав тонкі рамки навколо дисплея, а показник співвідношення площі екрану та загальної площі кришки становить 87%.

Про це повідомляє Overclockers.

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Роздільна здатність екрану з покриттям антивідблиску може становити 1366 × 768 або 1920 × 1080 пікселів, причому в старшій моделі застосовується IPS-панель з кутами огляду 178 градусів по горизонталі та вертикалі.



ASUS VivoBook 14 має компактні розміри

На вибір покупців будуть доступні модифікації з процесорами Core i7-8550U / i5-8250U / i3-8130U / i3-7020U, а також 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR3-2133. За обробку графіки відповідає вбудоване відеоядро Intel UHD Graphics 620. Дискова підсистема включає в себе твердотільний накопичувач з інтерфейсом SATA 6 Гбіт / с у форматі M.2 об'ємом від 128 до 512 ГБ.



ASUS VivoBook 14 отримав тонкі рамки навколо дисплея

Набір зовнішніх інтерфейсів представлений портами USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI і слотом для карт microSD. За мережеві можливості відповідає двохдіапазонний бездротовий адаптер Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. До складу старших моделей входить сканер відбитків пальців з підтримкою Windows Hello.



ASUS VivoBook 14 надійде у продаж в кількох модифікаціях

Фізичні розміри новинки складають 322,4 × 210 × 17,7 міліметра при масі близько 1,4 кілограма. Кожен ноутбук поставляється з попередньо встановленою операційною системою Windows 10 S / Pro / Home. Вбудований акумулятор ємністю 38 Вт / год забезпечує час автономної роботи до 11 годин і підтримує швидку зарядку до 60% за 49 хвилин.



ASUS VivoBook 14 матиме сканер відбитків пальців

Що стосується рекомендованої ціни і дати надходження в продаж, то поки дані відсутні.

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