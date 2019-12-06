ASUS представила в Україні ноутбуки ProArt StudioBook за 140 тисяч гривень: кого зацікавить

Компанія ASUS презентувала в Україні нову серію ноутбуків ProArt StudioBook Pro та ProArt StudioBook Pro X. Як стверджує виробник, це мобільні робочі станції з потужною конфігурацією та графікою NVIDIA Quadro.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі ASUS в Україні.

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Ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730)

Цей апарат високу продуктивність завдяки потужній конфігурації, у яку входить шестиядерний процесор Intel Xeon або Core i7 H-серії дев'ятого покоління й відеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000.

Цей ноутбук стане у нагоді під час вирішення вимогливих до графічних завдань, як-от редагування й рендеринг багатошарових зображень. Модель годиться для роботи на максимальних навантаженнях, при цьому вона не перегрівається (що могло б призвести до падіння продуктивності).

Новинка оснащена 17-дюймовим дисплеєм ProArt StudioBook Pro X зі співвідношенням сторін 16:10. Дисплей передає широку колірну гаму (97% DCI-P3) та забезпечує точну передачу кольору (Delta E < 1,5).

Він отримав дуже тонкі рамки, завдяки чому співвідношення між площею екрана та всієї панеллю становить 92%. Кришку ноутбука можна розкривати на 180 градусів.

Ноутбук ProArt StudioBook Pro

Це перший ноутбук у серії, оснащений панеллю ScreenPad 2.0. Цей інтерактивний допоміжний сенсорний дисплей, що дає змогу запускати різні програми та працювати з ними в багатозадачному режимі.

Один із найтонших ноутбуків із відеокартою NVIDIA Quadro

Він є одним із найбільш тонких ноутбуків із відеокартою NVIDIA Quadro. Діагональ його дисплея – 17 дюймів. По краях екрану теж дуже тонкі рамки, тому він заповнює майже всю внутрішню поверхню кришки.

ProArt StudioBook Pro працює на базі процесора Intel Xeon або Core i7 H-серії дев'ятого покоління та відеокартою NVIDIA Quadro (до моделі Quadro RTX 3000 Max-Q).

Обидва ноутбуки підтримують убудовану технологію калібрування ASUS Calibration. Вони мають підвищену надійність. Це доводять і тести – обидві моделі пройшли випробування на відповідність військовому стандарту надійності MIL-STD 810G.

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Обидві моделі можна замовити в Україні

Ціни

В Україні вже доступний ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730G5T).

За цю модель із процесором Intel Core i7-9750H, відеокартою NVIDIA Quadro RTX 5000, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем на 512 ГБ треба заплатити 144 999 гривень.

ProArt StudioBook Pro 17 (W700G3T) наразі ще немає у продажу, але її можна замовити.

Модифікація з процесором Intel Core i7-9750H і відеокартою NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q коштує 80 000 гривень.

Кого зацікавить

Як каже розробник, ці ноутбуки були створені, орієнтуючись на запити дизайнерів, архітекторів, розробників мультимедійного контенту та інших професійних користувачів, яким потрібно вирішувати завдання, пов'язані з інтенсивною обробкою графічних даних.

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