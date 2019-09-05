ASUS ROG Phone 2 офіційно представили в Європі: характеристики та ціна ігрового смартфона

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ASUS ROG Phone 2: фото, характеристики, ціна
ASUS ROG Phone 2: фото, характеристики, ціна / IGN.com

До офіційного початку виставки IFA 2019 компанія ASUS провела свою презентацію. В рамках заходу відбувся європейський анонс нового ігрового смартфона ROG Phone 2.

Виробник оголосив офіційну ціну пристрою і представив поліпшену версію Ultimate Edition, повідомляє 4PDA.

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Основні характеристики. ASUS ROG Phone 2 побудований на базі топового 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 855 Plus з тактовою частотою 2,96 ГГц. У смартфоні встановлені рекордні на сьогоднішній день 12 ГБ оперативної пам'яті, а ємність накопичувача стандарту UFS 3.0 складає 512 ГБ.

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 представили на європейському ринку

Дисплей. В смартфоні вперше на ринку використовується AMOLED-дисплей (діагональ 6,59") з частотою оновлення 120 Гц і рекордно низькою (49 мс) затримкою сенсорного шару, що забезпечує плавну картинку і швидку реакцію на доторки.

Акумулятор. Ще однією перевагою ROG Phone 2 став акумулятор ємністю 6000 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт.

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 надійде у продаж 20 вересня

Інші особливості. З метою поліпшити ігровий досвід, виробник оптимізував смартфон під використання в горизонтальній орієнтації. Так, на бічній грані знаходяться сенсорні тригери AirTrigger II і роз'єм для зарядки, а спереду розташувалися потужні фронтальні стереодинаміки, що забезпечують об'ємний звук в іграх і при перегляді відео.

ASUS ROG Phone 2
ASUS ROG Phone 2 повністю адаптований під геймерів

Дата виходу та ціна. В Європі ASUS ROG Phone 2 вже можна попередньо замовити в офіційному онлайн-магазині виробника за ціною 899 євро (близько 25 000 гривень). У продаж смартфон надійде 20 вересня.

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ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition. Крім того, до кінця року вийде поліпшена версія Ultimate Edition з 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 1 ТБ і підтримкою мобільного стандарту зв'язку Cat. 20 4G / LTE зі швидкістю скачування даних до 2 Гбіт / с. Така модифікація буде коштувати 1 199 євро (близько 33 400 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Ігри Ціни Asus Новинки IFA 2019
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