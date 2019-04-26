ASUS ROG Zephyrus S GX502: представили тонкий та потужний ігровий ноутбук

Компанія ASUS представила новий ігровий ноутбук ROG Zephyrus S GX502. Новинка отримала потужний процесор Intel Core i7 дев'ятого покоління, який у парі із відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070 може перетворити лептоп на ігрову систему або високопродуктивну робочу станцію.

Дизайн та дисплей. Як повідомили у прес-службі ASUS, новинка має низку переваг над конкурентами. Зокрема, це швидкий дисплей із частотою оновлення 240 Гц та точною передачею кольору і підтримкою технології NVIDIA G-SYNC. Окрім того, ноутбук отримав компактні розміри та тонкі рамки навколо дисплея: товщина корпусу 18,9 міліметра, а вага 2 кілограма.

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ASUS ROG Zephyrus S GX502 отримав 15,6-дюймовий дисплей Full HD (1920 × 1080 пікселів) з частотою оновлення до 240 Гц і часом відгуку 3 мс. Кожен екземпляр проходить фабричне калібрування за допомогою фірмової технології ASUS ProArt TruColor. Сертифікація PANTONE Validated гарантує високу точність передачі кольору і широке охоплення колірного простору sRGB.



Дисплей ASUS ROG Zephyrus S GX502 має частоту оновлення 240 Гц

Процесор. ASUS ROG Zephyrus S GX502 працює на топовому процесорі Intel Core i7-9750H, який містить шість обчислювальних ядер з підтримкою багатопоточності. Тактова частота варіюється від 2,6 ГГц до 4,5 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 досягає 32 ГБ.

Відеокарта. За графіку відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. з 8 ГБ пам'яті GDDR6 або NVIDIA GeForce RTX 2060 з 6 ГБ пам'яті GDDR6. Для зберігання даних служить твердотільний накопичувач M.2 NVMe PCIe 3.0 місткістю до 1 ТБ.



ASUS ROG Zephyrus S GX502 отримав просунуту систему охолодження

Система охолодження. Окрім того, ASUS ROG Zephyrus S GX502 може похизуватися високоефективною системою охолодження. Шість теплових трубок всередині корпусу прокладені таким чином, щоб не тільки ефективно відводити тепло від центрального і графічного процесорів, але і охолоджувати компоненти системи живлення.



ASUS ROG Zephyrus S GX502 має компактні розміри

При цьому і процесор, і відеокарта кожен має свій радіатор з відведенням тепла з боків корпусу. Довершують картину вентилятори особливої конструкції, оснащені крильчаткою з 83 найтоншими лопатями.

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Інші характеристики. Лептоп обладнаний адаптерами бездротового зв'язку Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2 Wave 2) і Bluetooth 5.0, клавіатурою з підсвічуванням, аудіосистемою з двома динаміками і інтелектуальним підсилювачем.

Набір роз'ємів включає порти USB 3.1 Gen2 Type-С, USB 3.1 Gen1 Type-A (× 2), USB 3.1 Gen2 Type-A, HDMI 2.0b.

Дата виходу та ціна. На полицях магазинів ASUS ROG Zephyrus S GX502 з'явиться вже в червні 2019 року. Ціна новинки наразі не повідомляється.

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