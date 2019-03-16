ASUS випустила 34-дюймовий монітор ProArt PA34VC: характеристики та ціна

Компанія ASUS анонсувала 34-дюймовий надширокий монітор ProArt PA34VC, який призначений для професійного застосування в сфері роботи із графічним та відеоконтентом. ProArt PA34VC має співвідношення сторін 21: 9 і побудований на базі 10-бітної зігнутої IPS-матриці з роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів.

Характеристики. Як повідомляє Overclockers, монітор поставляється із заводським калібруванням (Delta-E <2) і підтримує призначене для користувача калібрування ASUS ProArt Calibration Technology.

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Дисплей ASUS ProArt PA34VC відповідає стандарту HDR 10 і забезпечує 100% покриття колірного простору sRGB. Кути огляду матриці становлять 178 градусів по горизонталі і вертикалі, статична контрастність 1000: 1, максимальна яскравість – 300 кд/м². Частота оновлення екрану може досягати 100 Гц.



ASUS ProArt PA34VC має діагональ 34 дюйма

Для підключення джерела передбачені два порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 3 (40 Гбіт/с), пара HDMI 2.0b і один DisplayPort. Крім того, для потреб користувача є три порти USB 3.0 і один 3,5-міліметровий аудіороз'єм. Варто відзначити, що роз'єми USB Type-C крім підтримки Thunderbolt 3 можуть передавати до 60 Вт енергії і використовуватися для зарядки зовнішніх пристроїв.



ASUS ProArt PA34VC надійде у продаж в квітні

Монітор оснащується парою динаміків по 2 Вт і підтримує функції Picture-in-Picture (PiP), Picture-by-Picture (PbP), Flicker free, Low Blue Light і Adaptive-Sync.

Дата виходу та ціна. Дисплей ASUS ProArt PA34VC вже доступний для замовлення в деяких закордонних магазинах. Поставки монітора намічені на квітень, а його ціна складе близько 1 400 доларів (орієнтовно 37 400 гривень).

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