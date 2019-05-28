Asus випустила оригінальний ноутбук ZenBook Edition 30 з білою шкірою та золотом

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Унікальний ноутбук ZenBook Edition 30
Унікальний ноутбук ZenBook Edition 30 / theverge.com

Компанія Asus святкує своє 30-річчя. Тож в рамках виставки Computex 2019 виробник випустив оригінальний ноутбук ZenBook Edition 30. Він виглядає дуже нетипово – він обтягнутий білою шкірою та має інкрустацію з 18-каратного золота.

Дизайн. Зовнішній вигляд новинки дуже привертає увагу. Корпус обтягнутий шкірою, а на кришці нанесена буква «А» із золота. Такий вигляд ноутбука розробила команда дизайнерського центру Asus Design Center.

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Ноутбук оснащений 13-дюймовим дисплеєм. Площа дисплея займає 95% від усієї передньої панелі. Також він отримав додатковий екран ScreenPad. Він встановлений на місці традиційного тачпада.

ZenBook Edition 30

Виглядає новинка розкішно 

Характеристики. Новинка працює на процесорі Intel Core i7 8-го покоління у парі з 16 ГБ пам’яті та SSD-накопичувачем PCIe. Дискретна графіка - NVIDIA GeForce MX250.

ZenBook Edition 30 вийде обмеженим тиражем. Ціна та дата виходу наразі невідомі.

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Теги: Новини Техно Техно Asus ноутбук Ґаджети
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