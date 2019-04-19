Asus звужує сферу діяльності

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Планшет Asus ZenPad
Планшет Asus ZenPad / komputiki.com

Компанія Asus вирішила відмовитись від виробництва планшетів. Компанія вирішила не лише припинити виробництво, а й зупинити продажі планшетів ZenPad.

Як пише CNBeta, про це повідомляють джерела. Раніше Asus також відмовилася і від ринку розумних годинників.

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Чому Asus відмовилась від планшетів? Як відомо, ринок цих девайсів давно вже не на підйомі. Особливо це стосується планшетів з Android. Тож таке рішення компанії цілком логіче.

Раніше випуск планшетів припинили багато компаній. Крім того, Acer останній свій апарат наділила не Android, а Chrome OS.

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Теги: Техно планшети IT-бізнес Asus Новини Техно
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