У "Роскосмосі" опублікували відео, зняте бортовою камерою ракети–носія "Союз-ФГ", під час того, як ракета потрапила в аварію під час запуску на МКС.

Відео з’явилось на YouTube-каналі "Роскосмосу".

За офіційними даними російської сторони, аварія сталася через проблему у відділенні одного з бічних блоків, який вдарив носовою частиною центральний блок в районі баку пального. Це призвело до розгерметизації бака і втрати стабілізації ракети.

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Ймовірно, помилка трапилась під час складання ракети на космодромі Байконур.

Аварія ракети "Союз": відео

Аварія трапилась вранці 11 жовтня, коли "Союз-ФГ" з двома космонавтами на борту стартувала з космодрому Байконур. На 119 секунді польоту сталася аварія. Обоє астронавтів вижили – вони приземлилися на території Казахстану.

Що таке "Роскосмос"?Російська державна корпорація. Надає послуги з використання космічного простору, відповідає за міжнародну співпрацю в реалізації спільних проектів і програм в галузі космічної діяльності. Основна мета "Роскосмосу" - розвиток супутникової системи ГЛОНАСС та розширення міжнародного співробітництва Росії в області супутникових навігаційних систем, а також координація робіт на космодромах Байконур і Східний.

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