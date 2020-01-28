Avast торгував даними користувачів: деталі скандалу

В січні компанію Avast, яка займається розробкою та поширенням антивірусного програмного забезпечення, звинуватили в торгівлі особистими даними користувачів. Очільник компанії Ондржей Влчек не запаречує цього факту, однак запевнив, що вся продана інформація – анонімна.

Однак спільне розслідування Motherboard і PCMag дозволило дізнатися нові подробиці цієї сумнівної схеми, повідомляє Engadget.

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Кому продавали дані

Як з'ясували журналісти, серед минулих, нинішніх чи потенційних скупників даних від Avast числяться багато відомих компаній, включаючи Google, Home Depot, Microsoft, Yelp, Pepsi, Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal та інші.

У Microsoft заявили, що зараз співпрацюють з Avast, а в Yelp визнали, що одноразово користувалися послугами розробника антивірусного ПЗ. В Google від коментарів відмовилися.

Як продавали дані та які саме

В ході розслідування стало відомо, що Avast через свою дочірню компанію Jumpshot продавала пошукові запити в Google, місця розташування з Google Maps, активності на LinkedIn, популярні відео на YouTube і навіть дані користувачів з сайтів для дорослих. Передбачається, що всі дані є анонімними і не включають в себе будь-якої персональної інформації, але експерти вважають, що при бажанні особистість деяких користувачів все ж можна встановити.

Повідомляється, що Jumpshot навіть відстежує всі кліки користувачів на веб-сайтах. Ця послуга рекламується як "Кожен пошук. Кожен клік. Кожна покупка. На кожному сайті".

Один із наймасштабніших покупців

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Журналісти дізналися, що нью-йоркська маркетингова фірма Omnicom Media Group скористалася цією пропозицією, заплативши Jumpshot 2,075 мільйона доларів за доступ до інформації в 2019 році.

Поки не ясно, чи продовжить Avast торгувати даними користувачів.

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