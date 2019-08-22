Автомат продажу машин запрацював в Британії: як він виглядає

У Лондоні відкрили автомат з продажу машин. Зараз в ньому розміщений електрокар Renault Zoe. Купити авто можна у кілька кліків, а фінальна ціна одразу вказана на моніторі.

Як передає видання Motor, нещодавно у Великій Британії провели опитування. Більшість респондентів заявили, що саме нав'язлива роль продавця найбільше дратує під час купівлі авто.

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Для чого автомати? Як пояснив дилер, автомат вирішили встановити, адже покупців скаржаться, що ціни на автомобілі в автосалонах формуються непрозоро. Так, на ціннику може бути одна ціна, а до моменту укладення угоди продавець може її значно підняти, вписавши додаткові функції.

Окрім того, автомат може позбавити людину від необхідності торгуватися. Покупець самостійно обирає функції, які йому дійсно потрібні, та одразу бачить кінцеву ціну.

Автомат продажу машин

Схожу практику використовує Audi. Наприкінці травня в Німеччині клієнти могли купити через сайт ексклюзивну версію Audi TT, а також замовити доставку в будь-яку точку країни.

Ще раніше китайський виробник Chery запустив сторінку на платформі AliExpress, де можна придбати автомобілі бренду.

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